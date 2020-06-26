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YKS nedeniyle 81 ilde hafta sonu 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulanacak
26.06.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak
Etiketler : yks,sokağa çıkma kısıtlaması,
713771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713771.aspx
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