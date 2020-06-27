Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA İHA

Özellikle mart ayında yapılan başvurularda, vatandaşların ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına katılmak için seferber olduğu görüldü. Adana’dan bir vatandaş "Devletimizin yanındayız. Her yıl Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler okulu bahçesindeki yaklaşık 150-200 adet zeytin ağacından elde ettiğimiz 18 bin TL’yi bağışlamak istiyoruz", İstanbul’dan bir emekli "Kampanyaya bayram ikramiyesinin 500 TL’si ile katılmak istiyorum", Balıkesir’den bir başka kişi ise ‘Bir öğretmen olarak bir aylık adıma tahakkuk ettirilecek ek ders ücretlerimi bağışlıyorum" dedi. Yine bu süreçte vatandaşlar, virüse karşı yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında çeşitli talep ve sorularını dile getirdi. Makarna, pirinç, bulgur, süt, maske, dezenfektan, kolonya ve eldiven gibi ürünlere yönelik fiyat artışına ilişkin başvurular da geldi.