Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev ve sanayi atık sularını arıtmadan Küçükçekmece Gölü’ne deşarj eden İBB yönetiminin ihmaline dikkat çeken Şenocak şu ifadelere yer verdi;

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva’ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü’nde balıklar kıyıya vuruyor.” ifadelerine yer verdi.

Şenocak, “EkoFelaket” etiketiyle “İBB Başkanı İstanbul’u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor.” paylaşımı yaptı.