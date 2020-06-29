Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özhaseki, AK Parti’li belediyelerin Covid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerine işaret ederek, “Belediyelerimiz, sokağa çıkma yasağı bulunduğu zamanlarda 65 yaş üstü büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koştular, koşmaya da devam ediyorlar. Şu an için ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek miktarı 62 milyonu aştı” diye konuştu.