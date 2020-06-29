İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
29.06.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : terörist,
714351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714351.aspx
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