Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi. Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi.
Bakan Akar: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi
29.06.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
714434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714434.aspx
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