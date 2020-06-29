Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi. Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi.