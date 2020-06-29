Yunanistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan kara sınırını Türkiye'ye yeniden açıyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını bildirdi. Kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan'a giriş yapmak isteyenler sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye geçebilecek. Petsas ayrıca deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, "Yurt dışından Yunanistan limanlarına girişler açılacak" ifadelerini kullandı.
Yunanistan, Türkiye ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açıyor
29.06.2020 - 16:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan sınırını 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye yeniden açıyor.
Kaynak: TGRT Haber / AA
Etiketler : Yunanistan,Türkiye,sınır,
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