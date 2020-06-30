Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On beş yaşındaki kızı Sema için oturma eylemine dâhil olan anne Hanım Dalçiçek, lise birinci sınıf öğrencisi olan kızının beş sene evvel Kurban Bayramı’nda gezmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Kızını her yerde aradıklarını ve sormak için HDP’nin ilçe teşkilatına gittiklerinde “Biz vermiyoruz, evinize gidin” cevabını aldıklarını belirten Dalçiçek “Kızımı HDP’liler kaçırdı, ben bu yüzden buraya geldim. Kızımı bıraksınlar, gelsin” dedi. Diğer çocuklarının terör örgütünce kaçırılmaması için Diyarbakır’dan İstanbul’a taşındıklarını aktaran Dalçiçek, kızına “Gel, teslim ol. Biz seni özledik. Senin için buradayım. Gelmezsen buradan gitmiyorum” diye seslendi.