Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi dâhilinde Cumhurbaşkanlığı SSB ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. Kargo İHA sisteminin 2021'de seri üretime geçeceğini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "50 kilogram yük taşıyacak Kargo İHA, bir saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak kahraman Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak" dedi.

Kargo İHA sayesinde sahada güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi ihtiyaçlar zorlu hava şartlarında bile çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek.