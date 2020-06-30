Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekâtı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri, toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi, 41 terörist etkisiz hâle getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi. Mehmetçiğin sivillere yönelik tutumunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: Bazı yalan haberlerle PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalışmaktadırlar. Biz faaliyetlerimiz sırasında sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihî, dinî yapılarla çevrenin de korunması için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bizim için masum insanlar, tarihî ve dinî yapılar, çevre dokunulmazdır. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz.