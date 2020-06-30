Akar "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekâtı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri, toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi, 41 terörist etkisiz hâle getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi. Mehmetçiğin sivillere yönelik tutumunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: Bazı yalan haberlerle PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalışmaktadırlar. Biz faaliyetlerimiz sırasında sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihî, dinî yapılarla çevrenin de korunması için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bizim için masum insanlar, tarihî ve dinî yapılar, çevre dokunulmazdır. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz.
İnlerine girdik, 41'ini etkisiz hâle getirdik
30.06.2020 - 06:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 06:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdüğünü, komandoların hava hücum harekâtıyla planlanan bölgelere intikal ettiğini belirtti
Etiketler : hulusi akar,pkk,pkk operasyon,
714571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714571.aspx
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