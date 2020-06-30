Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.