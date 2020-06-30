Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.