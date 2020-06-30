Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya’da ticari sıcak hava balon turları 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya’da sıcak hava balon turları daha önce de iki kez SGHM tarafından ertelenmişti.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları 1 Ekim’e kadar ertelendi
30.06.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da ticari balon turları 1 Ekim tarihine kadar ertelendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya’da ticari sıcak hava balon turları 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapadokya,uçan balon turları,
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