Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya’da ticari sıcak hava balon turları 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya’da sıcak hava balon turları daha önce de iki kez SGHM tarafından ertelenmişti.