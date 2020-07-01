Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2 Temmuz 2020 tarihinde Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Heyette Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkililer de yer alacaktır.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde; KOVİD-19 kriziyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerimiz, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir” denildi.