Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
02.07.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,barış pınarı bölgesi,terörist,
715068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715068.aspx
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