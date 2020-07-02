Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak” dedi.
Bakan Selçuk: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor
02.07.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,nakdi ücret desteği,haziran desteği,
715070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715070.aspx
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