Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
02.07.2020 - 21:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,dilek hemşire,Dilek Akçabelen,
715214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715214.aspx
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