Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri gün içerisinde bazı noktalarda araçlara yönelik maske uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada toplamda 7 kişiye araç içerisinde maske takmamaktan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ekiplerin maske denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.
Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
02.07.2020 - 22:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde araç içerisinde maske takmayan 7 kişiye toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : maske,zonguldak,ceza,
715221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715221.aspx
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