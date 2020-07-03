Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyen Turan şunları söyledi: Eğer dertleri üzüm yemek idiyse bugün (dün) hepsini temsilen içeriye gelecek olan İstanbul başta olmak üzere 3 baro başkanımız, komisyona katkı sağlardı. Komisyon Başkanımız istediği kadar süreyi verirdi. Ancak ısrarla ‘hepimiz’ denilmesi hem teamüle, hem usule, hem de içinde bulunduğumuz pandemi sürecine aykırı. Mensubu olduğum İstanbul Barosundan, başkanın tavrından dolayı istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olmayı ben başlatmak istiyorum.