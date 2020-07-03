Basın toplantısı düzenleyen Turan şunları söyledi: Eğer dertleri üzüm yemek idiyse bugün (dün) hepsini temsilen içeriye gelecek olan İstanbul başta olmak üzere 3 baro başkanımız, komisyona katkı sağlardı. Komisyon Başkanımız istediği kadar süreyi verirdi. Ancak ısrarla ‘hepimiz’ denilmesi hem teamüle, hem usule, hem de içinde bulunduğumuz pandemi sürecine aykırı. Mensubu olduğum İstanbul Barosundan, başkanın tavrından dolayı istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olmayı ben başlatmak istiyorum.
Bülent Turan: Kurulacak ilk baroya üye olacağım
03.07.2020 - 05:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının Meclis önündeki bekleyişini değerlendirdi.
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715280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715280.aspx
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