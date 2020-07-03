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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
03.07.2020 - 08:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. "
Etiketler : içişleri bakanlığı,
715293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715293.aspx
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