Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" dedi.