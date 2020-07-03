TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" dedi.
TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum
03.07.2020 - 11:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBB Başkanı Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : TBB Başkanı Feyzioğlu,
715336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715336.aspx
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