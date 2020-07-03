Sağlık Bakanı Koca: ”Sakarya Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz.”
Bakan Koca: Patlamaya yakın bölgelerde havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız
03.07.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: ”Sakarya Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz.”
Etiketler : fahrettin koca,sakarya,hendek,
715434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715434.aspx
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