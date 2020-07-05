Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabın üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek, 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.07.2020 - 14:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bir saldırı girişimini daha önleyen kahraman Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
715818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715818.aspx
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