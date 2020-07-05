Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Kaldırım, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.
Sakarya Valisi: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
05.07.2020 - 16:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Havai fişek patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 1 kişi aranıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : sakarya,havai fişek patlaması,
715841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715841.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER