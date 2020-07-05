Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Koca, “Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafe" uyarısı
05.07.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.
Etiketler : bakan koca,covid,vaka,sosyal mesafe,
715891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715891.aspx
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