Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
06.07.2020 - 00:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.
Etiketler : kyk,burs,kredi,ödeme,
715928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715928.aspx
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