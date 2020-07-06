MSB: Van Gölü’nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul’dan Van’a intikal etti.
MSB: SAK Timi, İstanbul’dan Van’a intikal etti
06.07.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde batan teknenin çıkarılması için yapılan çalışmalara destek amacıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nin İstanbul’dan Van’a intikal ettiğini açıkladı.
Etiketler : MSB,Van Gölü,
716018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716018.aspx
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