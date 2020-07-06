Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Van Gölü’nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul’dan Van’a intikal etti.