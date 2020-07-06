Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.
MİT tırlarının durdurulması davasında istenen cezalar belli oldu
06.07.2020 - 15:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.
Kaynak: AA
Etiketler : MİT,Adana,MİT tırlarının durdurulması,hapis cezası,
716073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716073.aspx
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