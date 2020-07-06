Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sorunların üstesinden AB ile birlikte gelmeliyiz. Yunanistan-Rum kesimi ilişkilerimizi rehin aldı. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi lazım. Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli. AB'nin adil davranmadığını söylemek hakkımız" dedi.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'e verdiği desteği de eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın taciz iddiasının yalan olduğunu kanıtladık. Fransa özür dilemeli. Fransa burada dürüst davranmadı, biz bunu ispat ettik" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları içinde görüşlerini dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa, karşılığını vermek zorunda kalırız. Türkiye'ye kimse birşey dikte etmesin.

AB'nin arabulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir arabulucu olsun" uyarısında da bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB ile Türkiye'nin işbirliği yaptığı ve yapmak istediği uluslararası konular da var" ifadesini kullandı.

BORRELL: TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile daha fazla işbirliğine ihtiyacımaz var. Türkiye'yle ilişkimiz dış politika açısından AB'nin en önemli meselesi haline geldi " açıklaması yaptı. (NTV)