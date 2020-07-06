Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama
06.07.2020 - 22:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.
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716159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716159.aspx
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