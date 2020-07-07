Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Sinan Üniversitesi’ni karıştıran “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” ile ilgili tartışmalar Dekan Nihal Kafalı’nın Rektör Prof. Dr. Handan İnci ile yaşadığı tartışma sonrası YÖK’e yaptığı şikayet ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda deprem riski ile binasını boşaltmak zorunda kalan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne Fındıklı’da yer açmak isteyen Rektör Prof. Dr. Handan İnci, üniversitede bir toplantı düzenledi. Ancak toplantıda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihal Kafalı ‘yobazlık’ ile suçladığı bölümün üniversitenin ana binasında yer bulunmasına hatta kadro verilmesine karşı çıktı. Bu çıkış üzerine Rektör Prof. Dr. İnci ile Prof. Kafalı arasında tartışma çıktı.

YÖK’E ŞİKAYET ETTİ

Tartışmaların ardından Dekan Prof. Dr. Kafalı YÖK’e ‘mobbing’e maruz kaldığını belirtip şikatette bulundu. Prof. Kafalı ile birlikte üniversitede mescit açılmasına karşı çıkan mimarlık fakültesi dekanı Prof. Sema Ergönül de şikayette bulundu. Büyük tepki çeken olayla ilgili son sözü YÖK söyleyecek.

105 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Geçmişi 1915’e uzanan Hat, Tezhip, Eski Çini Onarımları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ve Cilt Anasanat, Ebru Ana Dalları’nda eğitim ve öğretimine devam eden Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün üniversitenin sergi mekanlarından yararlandırılmadığı ve akademisyenlerin kendilerine kurum içinde yer bulamadığı için yıllardır çalışmalarını başka üniversitelerin salonlarında sergilediği öğrenildi.