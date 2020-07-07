İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildi
07.07.2020 - 14:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Etiketler : Süleyman Soylu,
716311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716311.aspx
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