Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
07.07.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Müjdat Gezen,Metin Akpınar,
716349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716349.aspx
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