TSK, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı." açıklamasında bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile telefonda görüştü
08.07.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı."
Kaynak: İHA
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov,
716549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716549.aspx
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