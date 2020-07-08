Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı." açıklamasında bulundu.