TSK, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı." açıklamasında bulundu.