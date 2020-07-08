Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında İstanbul'da kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında toplu taşıma araçları, ticari taksiler ile hususi araçlar üzerinde denetim yapıldı. Uygulama kapsamında vatandaşların ve sürücülerin takmaları zorunlu olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Harbiye'de kontrol noktasında durdurulan bazı araçlarda maske takmayanlara para cezası işlemi uygulandı.

Eminönü'ndeki kontrol noktasında ise polis tek tek araçları durdurarak denetimleri gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek uygulamada, "Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların'' denetleneceği belirtilmişti.