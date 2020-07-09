Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak silahaltına almaya devam ediyor. YPG/PKK, bu ay içinde işgalini sürdürdüğü Aynelarab (Kobani) ilçesi ile ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ve Dirbasiyye ilçelerinden ikisi kız toplam dört çocuğu kaçırdı. Kamışlı’dan 14 yaşındaki Cudi Ömer, Aynularab’dan 15 yaşındaki Dicvar Cuma, Dirbasiyye ilçesine bağlı Tel Kerem köyünden 15 yaşındaki kız çocuğu Lina Halaf ve 14 yaşındaki Aynularablı kız çocuğu Caklin Eyyüp’ten haber alınamıyor. Terör örgütü geçen ayda da 11-17 yaşlarında en az dört kız çocuğunu kaçırmıştı. YPG/PKK Suriye’de kaçırdığı çocukların beyinlerini ideolojik olarak yıkayıp silah eğitimi veriyor.



KIZIMI ZORLA GÖTÜRDÜLER

Suriyeli ailelerin bir kısmı, örgütten korktukları için çocuklarının durumuyla ilgili konuşamıyor. Haseke’nin Amude ilçesinde 20 Haziran’da kaçırılan 11 yaşındaki kız çocuğu Ronida’nın babası Dara Dari, geçen hafta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Kızımı zorla götürdüler, annesi hasta ve gece gündüz kızı için ağlıyor” ifadesini kullandı.