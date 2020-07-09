Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Topdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme başkanının dava dosyasına gelen evrakları okumasının ardından cumhuriyet savcısına söz verildi. Savcı, önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanık Topdemir'in cezalandırılmasını istedi. Savunması sorulan Topdemir, suçlamaları reddettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Topdemir'in son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Topdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sönmezateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin planlayıcısıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kişiyi "kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Sönmezateş, aynı davada ayrıca "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası almıştı.

Sönmezateş, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davada ise 137 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 108 yıl hapse mahkum edilmişti.

Eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay'ın ise İstanbul'da yargılandığı davada 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilmişti.