Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu
09.07.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : terör,pkk,çözülme,
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