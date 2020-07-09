Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, “Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında” ifadelerine yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan “Dipsiz Göl” paylaşımı
09.07.2020 - 22:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Gümüşhane'deki Dipsiz Göl,paylaşım,
716887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716887.aspx
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