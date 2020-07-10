Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kluge, “Mevcut şartlarda sınırların açılmasında bir sakınca olmadığını Alman yetkililerine bildirdim” dedi. "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz" diyen Kluge, ofisin Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edeceğini söyledi. Kluge, örgütün gelinen şartlarda istişareye açık olması ve daha proaktif bir yapıya dönmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ KİTAP OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, editörlüğünü kendisinin ve Hans Kluge’nin yaptığı Türkiye’nin salgınla mücadelesini anlatan bir kitap yayınlandığını söyledi.