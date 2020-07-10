MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!
MSB: 6 PKK/YPG'li gözaltına alındı
10.07.2020 - 11:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!
Etiketler : msb,
717008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717008.aspx
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