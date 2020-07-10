Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 4 nolu basın alt kapıdan çıkarken ayağı takıldı. Ayağı takılan Beştaş yere düştü. Gürültüyü duyan görevli polis memurları Beştaş’ın yanına gitti. Beştaş için ambulans çağrıldı. Beştaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.