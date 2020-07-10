TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 4 nolu basın alt kapıdan çıkarken ayağı takıldı. Ayağı takılan Beştaş yere düştü. Gürültüyü duyan görevli polis memurları Beştaş’ın yanına gitti. Beştaş için ambulans çağrıldı. Beştaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı
10.07.2020 - 21:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP Grup Başkanvekili,Meral Danış Beştaş,hastane,
717140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717140.aspx
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