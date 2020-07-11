Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Akdeniz'de gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
11.07.2020 - 03:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,akdeniz deprem,
717186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER