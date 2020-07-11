Kazakistan’da yaşayan ve yeni tip korona virüse yakalanan 2 Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.
Kazakistan’da yaşayan 2 Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi
11.07.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan’da yaşayan ve yeni tip korona virüse yakalanan 2 Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.
Etiketler : Kazakistan’,
717257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717257.aspx
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