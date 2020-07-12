Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Törende, Ayasofya'nın Türkiye'nin haklı kararlılığı sonucu ibadete açıldığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: İstiyorlar ki, Türkiye kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadıkları artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bugün her anlamda kimseye eyvallah etmeden, kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Elbette bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz. Ama asla yolumuzdan dönmüyoruz.

Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri, ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır. Hedefimize ulaşıncaya kadar inşaya, ihyaya devam edeceğiz. Dünyanın öteki ucundan gelip sınırlarımızda operasyon yapmayı kendilerine hak görenler bizim güvenlik kaygılarımızı hiçe sayabiliyor. İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe, bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz.



İLKELİ DURUŞTA HEP KAZANDIK

Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde kaybetmiştir. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı duruş sergilemişse evet bedelini ödemiştir, ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır. Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel, canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de Libya'da yaptığımız gibi, haklı yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz.