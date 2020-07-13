Adalet Bakanı Gül: Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir.
Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
13.07.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdulhamit Gül,
717735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717735.aspx
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