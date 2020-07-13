Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Demirci'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
13.07.2020 - 15:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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717746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717746.aspx
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