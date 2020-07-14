Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi
Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için tazminat ödeyecek
14.07.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi
Kaynak: AA
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,man adası davası,tazminat,
717972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717972.aspx
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