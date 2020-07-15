Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı yazar Peter Benchley'in çok satan romanından uyarlanan 1975 yapımı korku-gerilim filmi “Jaws”, türünün en bilinen örneklerinden biri. Sahil kasabasında denize girenlere saldıran “büyük beyaz” türü köpek balığını avlamak için bir araya gelen bir grup insanı anlatan film, vizyona girdiği senelerde bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı. Filmin etkisi o kadar büyüktü ki, Türkiye’de dahi birçok insanda “Jaws” korkusu oluştu. Film ile köpek balıkları için “yok edilmesi gereken yaratıklar” algısı meydana gelirken bunun sonucunda köpek balıklarının nesli tehlike altına girdi. Dün 14 Temmuz Dünya Köpek Balıkları Farkındalık Günü’nde konuşan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hakan Kabasakal, bu algının nelere yol açtığına dikkat çekti. Kabasakal şunları söyledi: Köpek balıklarına düşmanca yaklaşmanın sebebi Jaws filmi. Denizlerin en tehlikeli yırtıcısının en büyük düşmanı insan. Dünyada her sene yaklaşık 100 milyon köpek balığı katlediliyor. 500 kadar tür var ve bunların üçte biri tükenme riskiyle karşı karşıya. En büyük kıyımlardan bir tanesi, yüzgeçleri uğruna katledilmeleri. Uzak Doğu'da köpek balığı yüzgecinden çorba yapılıyor. Yüzgeçlerini canlı canlı kesip hayvanı denize atıyorlar. Sağlıktan gastronomiye, dericilikten hediyelik eşya pazarına kadar birçok alanda da tüketiliyor. Oysa köpek balıkları yok olursa ekolojik denge de yok olur. Onlar sistemin en büyük koruyucusu. Çünkü sisteme karşı gelen, hasta, yaralı deniz canlılarını tüketiyorlar.