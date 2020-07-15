Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Boğaziçi Köprüsü olan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen ve 34 vatandaşın şehit olduğu boğaz köprüsüne, Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Sahilde balık tutanak bazı vatandaşlar köprüyü ve bayrakları arkasına alarak özçekim yaptı.