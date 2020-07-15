Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar gerçekleşti.Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyindeki Mşirfa Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktığı aktarıldı.