Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar gerçekleşti.Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyindeki Mşirfa Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktığı aktarıldı.
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama
15.07.2020 - 21:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar gerçekleşti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Haseke,terör örgütü,PKK/YPG,
718263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718263.aspx
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